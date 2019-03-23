Мораєс: Фонсека дав нам підказки, які виявились корисними

Нападник Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс розповів про допомогу Пауло Фонсеки у підготовці до матчу проти збірної Португалії.

"Пауло Фонсека - це людина, яка живе футболом. Від дав нам деякі підказки, які виявились корисними. Національна збірна України майже повністю складається з гравців Шахтаря. Фонсека такий же хороший тренер, як і розвідник, і ми скористались цим, аби зупинити Португалію.

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Це був хороший результат для нас. Ми приїхали сюди, щоб грати у свою гру, але це важко, коли граєш з такою сильною командою. Це була не наша гра, Португалія відштовхнула нас назад, але ми не оборонна команда", – цитує Мораєса Оjogo.pt

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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