Мораєс ділить перше місце у Європі серед бразильських бомбардирів – форвард Шахтаря перевершив Неймара

Серед найрезультативніших бразильців, які виступають у Європі, знайшлося місце гравцям Шахтаря.

Нападник "гірників" Жуніор Мораєс опинився на вершині рейтингу. Форвард ділить перше місце з гравцем Бенфіки Карлосом Вінісіусом – у обох по 20 м'ячів у нинішньому сезоні у всіх турнірах. Трійку замикає зірка ПСЖ Неймар, повідомляє Lance!

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Також до рейтингу потрапили ще два футболісти донецького клубу. Марлос опинився на 20-у місці, а Тайсон розташувався на 22-й сходинці. Увесь список можна подивитися за цим посиланням.

До слова, у нинішньому сезоні Шахтар впевнено лідирує в УПЛ, випереджаючи найближчого конкурента на 13 очок. Також "гірники" пробилися в 1/8 фіналу Ліги "вропи, але з Кубка України вилетіли на аналогічній стадії, програвши Динамо.

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