toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мораєс ділить перше місце у Європі серед бразильських бомбардирів – форвард Шахтаря перевершив Неймара

14:07 296 Читать на русском
Мораєс ділить перше місце у Європі серед бразильських бомбардирів – форвард Шахтаря перевершив Неймара
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Серед найрезультативніших бразильців, які виступають у Європі, знайшлося місце гравцям Шахтаря.

Нападник "гірників" Жуніор Мораєс опинився на вершині рейтингу. Форвард ділить перше місце з гравцем Бенфіки Карлосом Вінісіусом – у обох по 20 м'ячів у нинішньому сезоні у всіх турнірах. Трійку замикає зірка ПСЖ Неймар, повідомляє Lance!

Жилмар знайшов виправдання переходу Мораєса з Динамо у Шахтар

Також до рейтингу потрапили ще два футболісти донецького клубу. Марлос опинився на 20-у місці, а Тайсон розташувався на 22-й сходинці. Увесь список можна подивитися за цим посиланням.

До слова, у нинішньому сезоні Шахтар впевнено лідирує в УПЛ, випереджаючи найближчого конкурента на 13 очок. Також "гірники" пробилися в 1/8 фіналу Ліги "вропи, але з Кубка України вилетіли на аналогічній стадії, програвши Динамо.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
"Не можу пробачити Карпатам зарплату": захисник збірної Люксембургу зізнався, чому покинув "зелено-білих"
08:26
1604
Теги
Головне Карлос Вінісіус Карлос Вінісіус Марлос Марлос Неймар Неймар Тайсон Тайсон Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
42
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук