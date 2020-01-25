Мораєс: Через хірургічне втручання на обличчі почуваюся на трохи нижчому фізичному рівні порівняно з іншими

Нападник збірної України та донецького Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про труднощі, які виникають під час зборів.

"Тренувальні збори – це надскладна робота. Тут ти маєш час на підготовку, і дуже часто від того, як підготуєшся на зборах, залежить фізична форма протягом усього сезону. Здебільшого футболісти не люблять збори, адже це дійсно важка праця, мало часу на відновлення, ти далеко від родини… Проте всі усвідомлюють, наскільки вони є важливими для того, аби провести гарний сезон.

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Мої перші збори в Україні дуже відрізнялися від того, до чого я звик у Бразилії. Зараз до нас прибувають молоді гравці, і для них це взагалі непросто. Колись і я був в їхньому становищі. Але слід справді добре підготуватися, щоб домогтися своїх цілей у майбутньому.

Окрім інтенсивних тренувань, які нам дають наставники, багато важать товариські матчі. Ти починаєш змагатися, є бажання грати й перемагати. І коли ти вже готовий провести на полі 90 хвилин, лише тоді почуваєшся по-справжньому добре і починаєш адаптуватися до сезону.

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Поки-що я ще не набрав оптимальних кондицій, адже це в мене вперше, коли я прибув на збори, не тренуючись і не готуючись до них. Причина в перенесеному хірургічному втручанні на обличчі. Тож я почуваюся на трохи нижчому фізичному рівні порівняно з іншими хлопцями, проте намагаюсь займатися старанніше, бігати, жертвувати собою й сподіваюся, що за три-чотири дні перебуватиму в одних кондиціях із рештою", – сказав Мораєс у коментарі офіційному сайту клубу.

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