Мораєс був найрезультативнішим бразильцем в Європі до натуралізації – Україна врятувала честь Неймара

Натуралізація бразильського форварда Шахтаря Жуніора Мораєса наробила переполоху далеко за межами України.

В поточному сезоні бомбардир Шахтаря Жуніор Мораєс "наколотив" 21 гол у всіх турнірах. На сьогоднішній день це найкращий результат серед усіх бразильців, які виступають у Європі, повідомляє Globoesporte.

Жуніор примудрився обійти за цим показником зіркового форварда ПСЖ Неймара, на рахунку якого 20 м'ячів у сезоні.

Мораєс прибув до табору збірної України

Проте основному форварду збірної Бразилії не варто панікувати, адже напередодні нападник "гірників" отримав український паспорт і свої наступні голи вже забиватиме під прапором країни, у якій прожив останні 7 років.

Варто відзначити, що Мораєс жодного разу не викликався у табір "селесао", але після отримання нового паспорта вже встиг отримати запрошення від наставника збірної України Андрія Шевченка.

Жуніор може дебютувати в "жовто-синій" футболці вже 22 березня у матчі відбору на Євро-2020 проти збірної Португалії.

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