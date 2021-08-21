Нападник збірної України Жуніор Мораєс завершує відновлення після травми на батьківщині.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс повернеться в розташування клубу ближче до кінця вересня. Про це 34-річний гравець повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Де Дзербі не розраховує на Марлоса, Мораєса і Дентінью, – Циганик

Нагадаємо, зараз футболіст проходить реабілітацію у Бразилії після розриву бічної і хрестоподібної зв'язок коліна на одному з тренувань "гірників". До слова, нападника немає в заявці Шахтаря на сезон 2021/22.

Контракт Мораєса з "помаранчево-чорними" розрахований до літа 2022 року.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар і Динамо тягнуть Україну, але Зоря віддаляє від топ-10 – конкурент пішов у відрив