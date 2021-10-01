"Я знову тут, в Україні. Дуже щасливий і мотивований. Травма і відновлення – це складний момент, багато днів інтенсивної терапії, реабілітації, роботи. Слава Богу, я повертаюся. Залишилося небагато часу до моменту, коли зможу вийти на футбольне поле. Дуже сумував!

Мораєс прибув до Києва після реабілітації у Бразилії

Лікар, коли побачив моє коліно, трохи здивувався – він не пам'ятав, що після операції пройшло вже п'ять місяців. Здивувався, бо думав, що пройшло більше. Сказав, що коліно у дуже хорошому стані і ще потрібно зовсім трохи часу і терпіння, щоб я зміг повернутися грати.

Моє відновлення було дуже інтенсивним. Фактично три фази: терапія, тренування і відновлення. Воно того варте. У перший місяць я був у клініці доктора Жоакіма Грава. А з другого місяця перебував у розташуванні Корінтіанса і відновлювався там дотепер. Повторюся, дуже складна і інтенсивна робота, але неймовірно круто з кожним днем ​​бачити еволюцію, процес відновлення коліна. І зараз я дуже мотивований", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у квітні 2021-го Жуніор отримав травму хрестоподібних зв'язок на тренуванні Шахтаря. Через пошкодження він пропустив чемпіонат Європи та старт сезону в УПЛ.

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