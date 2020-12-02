"Поранений воїн, але битва виграна. Це чудово! Вітаємо усіх гравців з чудовою перемогою над Реалом", – написав Мораєс у своєму Instagram.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

До слова, бразильсько-український нападник "гірників" не зумів дограти навіть перший тайм до кінця через травму, а тому його замінив Дентінью вже на 25 хвилині.

Зауважимо, Шахтар обіграв Реал (2:0) у 5-му турі Ліги чемпіонів та закрутив неймовірну інтригу в квартеті В. У наступному поєдинку донеччани протистоятимуть Інтеру.

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