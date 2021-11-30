Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс поділився враженнями від першого повноцінного тренування після 9-місячної перерви.

"Почуваюсь як хлопчик, який провів перше тренування у професіональному футболі. Це велика радість.

Мораєс повернувся до загальної групи Шахтаря

Щасливий, що повернувся до своїх партнерів по команді та можу робити те, що найбільше я люблю в житті. Почалася адаптація до колективу. Поступово додаватиму", – цитує Мораєса сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у квітні 2021-го Жуніор отримав травму хрестоподібних зв'язок на тренуванні. Варто відзначити, що контракт 34-річного нападника розрахований до завершення 2021-го.

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