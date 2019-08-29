Мораєс – про результати жеребкування Ліги чемпіонів: Набридло грати проти Манчестер Сіті

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Трохи засмучений через те, що потрапили на Манчестер Сіті. Все ж вже третій рік поспіль, це трохи набридає. У будь-якому випадку, наша група дуже збалансована, у нас є шанс пройти далі.

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Динамо Загреб та Аталанта? Я вірю, що у Лізі чемпіонів немає простих суперників. Зрозуміло, що Манчестер Сіті значно вище, ніж всі інші. Аталанта прогресувала останній рік, думаю, що з ними на нас чекають складні матчі.

Чи є побажання коли і де грати? Головне зіграти останню гру з Манчестер Сіті, коли вже будемо знати, що ми пройшли далі", – сказав Мораєс ютуб-каналу Шахтаря.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру