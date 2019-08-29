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Мораєс – про результати жеребкування Ліги чемпіонів: Набридло грати проти Манчестер Сіті

20:23 1754 Читать на русском
Мораєс – про результати жеребкування Ліги чемпіонів: Набридло грати проти Манчестер Сіті
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Трохи засмучений через те, що потрапили на Манчестер Сіті. Все ж вже третій рік поспіль, це трохи набридає. У будь-якому випадку, наша група дуже збалансована, у нас є шанс пройти далі.

Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі

Динамо Загреб та Аталанта? Я вірю, що у Лізі чемпіонів немає простих суперників. Зрозуміло, що Манчестер Сіті значно вище, ніж всі інші. Аталанта прогресувала останній рік, думаю, що з ними на нас чекають складні матчі.

Чи є побажання коли і де грати? Головне зіграти останню гру з Манчестер Сіті, коли вже будемо знати, що ми пройшли далі", – сказав Мораєс ютуб-каналу Шахтаря.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру

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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря
11:22
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Теги
Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Динамо Загреб Динамо Загреб Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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