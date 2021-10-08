Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс розповів, чого очікує від протистояння збірних України та Фінляндії у рамках відбору до ЧС-2022.

"Говорив з П'ятовим, Матвієнком про цей матч, про збірну. Всі розуміють, як непросто буде. Попереду дуже фізична гра. Вважаю, в цьому протистоянні ми – фаворити.

"Так буде завжди": Петраков шокував журналістів перед двобоєм з Фінляндією – прес-конференція керманича збірної України

Якщо хочемо потрапити на чемпіонат світу, повинні перемагати таких суперників. Не той матч, в якому можемо собі дозволити нічию. Повинні думати тільки про перемогу", – зазначив Мораєс у коментарі Футбол News.

До слова, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на ЧС-2022: всі розклади перед вирішальним етапом