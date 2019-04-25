Мораєс – про незабитий пенальті у ворота Динамо: Один з найжахливіших моментів у моїй кар'єрі

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс поділився емоціями після матчу 25-го туру УПЛ проти Динамо (0:0).

"Дуже розчарований, у мене була можливість принести перемогу нашій команді, але я не зміг. Можливо, це – один з найжахливіших моментів у моїй кар'єрі. Вибачте товариші по команді, вибач Шахтар", – написав Мораєс на своїй сторінці в Інстаграм.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Нагадаємо, наприкінці звітного поєдинку Шахтар отримав право пробити пенальті, але Мораєс не зумів переграти Дениса Бойка і принести "гірникам" перемогу.

Після 25 турів Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, набравши 64 очки. У Динамо на 7 залікових пунктів менше.

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