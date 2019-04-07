Мораєс – про матч з Динамо: Важко грати, коли тобі просто так показують картки

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс залишився обурений суддівством у поєдинку проти Динамо (1:1, пен. 4:3) в рамках чвертьфіналу Кубка України.

"Чому я отримав першу жовту? Сам хочу це зрозуміти. Мене вдарили по голові, я опинився на газоні. Коли біль пройшов, я піднявся. З другою карткою я теж не згоден. Я торкнувся м'яча і підібгав під себе ноги. Взагалі не розумію картки, які отримую в цьому сезоні, хіба що з Олександрією. Там була моя помилка, але складно грати, коли тобі просто так показують картки.

Шахтар – Динамо – 1:1 (пен. 4:3) – відео голів та огляд матчу

Наскільки важливо для мене забити Динамо? Чесно кажучи, не думав, що проводжу хорошу гру. Тому гол був дуже важливий. Тайсон показав силу волі та боротьбу, сьогодні він був воїном. Не тільки якість, але і бажання перемогти зробило різницю в грі", – сказав Мораєс в ефрі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Жуніор отримав вилучення в поєдинку проти Динамо. Також арбітр показав червону картку хавбеку киян Денису Гармашу.

Жеребкування півфінальних матчів Кубка України відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

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