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Мораєс – про Динамо: Ми зіткнулись з потужною командою, яку я дуже добре знаю

10:45 224 Читать на русском
Мораєс – про Динамо: Ми зіткнулись з потужною командою, яку я дуже добре знаю
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував перемогу своєї команди над київським Динамо (3:1) у матчі 24-го туру УПЛ.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Ми довго не грали, але нам вдалося відігратися після того, як пропустили у свої ворота. Зіткнулися з потужною командою, яку я дуже добре знаю.

Динамо закликало фанів підтримати команду відеозверненням перед матчем з Олександрією

Дуже радий, що зміг допомогти команді. Коли я граю попереду, цілком природно, що можу віддати під удар комусь зі своїх товаришів по команді. Звичайно, нас засмутила відсутність уболівальників на трибунах.

Ми і з Вольфсбургом зіграємо в Лізі Європи також без глядачів, але... ситуація цього вимагає. Безпека – це найважливіше. Я думаю, що рішення про футбол без глядачів було цілком правильним", – сказав Мораєс у коментарі виданню A Gazeta.

Нагадаємо, після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

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Теги
Динамо Динамо Вольфсбург Вольфсбург Шахтар - Динамо Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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