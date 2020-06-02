Мораєс – про Динамо: Ми зіткнулись з потужною командою, яку я дуже добре знаю

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував перемогу своєї команди над київським Динамо (3:1) у матчі 24-го туру УПЛ.

"Ми довго не грали, але нам вдалося відігратися після того, як пропустили у свої ворота. Зіткнулися з потужною командою, яку я дуже добре знаю.

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Дуже радий, що зміг допомогти команді. Коли я граю попереду, цілком природно, що можу віддати під удар комусь зі своїх товаришів по команді. Звичайно, нас засмутила відсутність уболівальників на трибунах.

Ми і з Вольфсбургом зіграємо в Лізі Європи також без глядачів, але... ситуація цього вимагає. Безпека – це найважливіше. Я думаю, що рішення про футбол без глядачів було цілком правильним", – сказав Мораєс у коментарі виданню A Gazeta.

Нагадаємо, після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

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