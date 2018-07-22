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Мораєс: Хочу привітати Шахтар, ми показали хороший футбол

15:41 351 Читать на русском
Мораєс: Хочу привітати Шахтар, ми показали хороший футбол
Жуніор Мораєс (праворуч) / Фото ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував поєдинок проти свого колишнього клубу.

"Ми атакували і створювали моменти. Перша гра сезону завжди дається непросто.

Команда фізично готова, але потрібно адаптуватися один до одного. Багато нових гравців і потрібен час, щоб зігратися.

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Я хочу привітати нашу команду, ми показали хороший футбол", – цитує нападника ТК Футбол.

Нагадаємо, перед матчем за Суперкубок України гравці Динамо відмовились потиснути руку Мораєсу. У підсумку, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Суперкубок України Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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