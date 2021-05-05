"Я дуже радий за Моурінью. Дуже. Рома є чудовим проектом, має красивий стадіон і хороших фанатів.

Моурінью може поповнити штаб легендою Роми

Моурінью досягне успіху в цьому клубі. Принаймні, для цього є всі необхідні умови. Італійський футбол отримає глибоку та тривалу користь від когось на кшталт Моурінью. Його іронія, його розум, його провокації, його медіаприсутність, його неймовірні професіональні навички. Я дуже радий поверненню Моу. Він веселить мене. Нам цього бракувало", – цитує функціонера Football Italia.

Моратті та Моурінью мають досвід співпраці в 2008-2010 рр. У першому сезоні Особливий взяв Суперкубок Італії та Скудетто, а в сезоні 2009/10 оформив із "нерадзуррі" требл, зокрема, тріумфувавши в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью офіційно очолить Рому з нового сезону. До кінця нинішньої кампанії з командою працюватиме його співвітчизник Паулу Фонсека.

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