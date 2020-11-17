"Власники клубу вселяють у мене надію. Вони хочуть затриматися в Інтері надовго і готові вкладати кошти, щоб досягти важливих результатів. Думаю, з Канте і Кулібалі команда стала б чемпіоном Італії. Інтер як і раніше здається найбільш досконалим колективом, як в плані таланту, так і в плані фінансових можливостей.

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Багато що залежить від Пірло і того, як він освоїться в Ювентусі. Не дуже приємно думати про те, що вони виграють Скудетто 10-й раз поспіль. Все, що можуть зробити інші, – побудувати більш сильну команду, яка зможе боротися з туринцями. Інтер здатний це робити, я сподіваюся", – цитує Моратті Goal.com.

Після 7- турів Серії А лідирує Мілан, Юве розташувався на 5-й сходинці, Інтер – 7-й.

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