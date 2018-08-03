Мората змінив ігровий номер через народження двійні

Нападник Челсі Альваро Мората буде виступати під новим ігровим номером за "синіх" у наступному сезоні.

Іспанський нападник Челсі Альваро Мората в новому сезоні буде виступати під 29 номером, інформує офіційний сайт лондонців.

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Повідомляється, що таким чином футболіст вирішив відсвяткувати появу на світ двійні.

Нагадаємо, нещодавно дружина Морати народила йому хлопчиків-близнюків. Новонароджених малюків назвали Алессандро і Леонардо.

"9 липня – день, який я ніколи не забуду. Моя сім'я дуже важлива для мене. Я вирішив додати цифру 2 до свого нинішнього ігрового номеру в честь своєї сім'ї та дружини, а також в пам'ять про день народження моїх синів", – розповів іспанець

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