Мората за крок від переходу в Атлетіко

Форвард Челсі Альваро Мората дуже близький до поверненння в Прімеру.

За інформацією Marca, іспанець незабаром стане гравцем Атлетіко. Презентація Альваро у якості футболіста мадридського клубу може відбутися вже у вівторок.

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Атлетіко орендує Морату з правом подальшого викупу. Повідомляється, що Челсі збирається виручити від потенційного продажу форварда щонайменше 60 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Альваро готовий піти на зниження зарплатні заради трансферу в Атлетіко. Мората перейшов у Челсі влітку 2017-го, але переконати вболівальників "синіх" у своїй необхідності так і не зміг.

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