Нападник збірної Іспанії повідомив про поповнення у сім'ї, але для його коханої все пройшло не зовсім гладко.

Альваро Мората і його дружина Аліче Кампелло вчетверте стали батьками. У понеділок, 9 січня, італійська модель народила дівчинку. Подружжя вже виховує трьох синів, а тепер матиме ще й доньку.

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Щоправда, після пологів у 27-річної дружини футболіста виникли ускладення. Її терміново перевели в реанімацію, про що написав Альваро Мората в Instagram.

"Белла народилася 9 січня. Вона чудова. На жаль, у мами виникли ускладнення, які нас дуже налякали. Її перевели в реанімацію. Вона дуже сильна і поступово відновлюється. Зараз нею опікуються найкращі лікарі. Дякуємо усім за підтримку. Продовжу інформувати про стан Аліче", – написав Мората.

У сезоні 2022/23 іспанський нападник зіграв за Атлетіко 23 матчі, забив 6 голів та віддав 2 асисти.