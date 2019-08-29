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Мората травмувався на тренуванні Атлетіко

16:17 159 Читать на русском
Мората травмувався на тренуванні Атлетіко
Альваро Мората / фото ФК Атлетіко

Форвард Атлетіко Альваро Мората пропустить найближчий матч команди з Ейбаром.

 

Нападник Атлетіко Альваро Мората отримав травму коліна на тренуванні в середу, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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26-річний форвард вже пройшов медичне обстеження, яке діагностувало в нього розтягнення зв'язок середнього ступеня. Терміни відновлення Морати поки невідомі, але нападник точно пропустить гру проти Ейбара.

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Нагадаємо, Атлетіко прийматиме на своєму полі Ейбар, матч відбудеться 1-го вересня, початок о 20:00.

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Теги
Іспанія Атлетіко - Ейбар Альваро Мората Альваро Мората Атлетіко Атлетіко
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