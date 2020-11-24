Мората та Куадрадо жорстко пожартували над молодим талантом Ювентуса – епізод "на межі фолу"
19:12 - Читать на русском
Півзахисник Ювентуса Вестон Маккені став жертвою своїх партнерів у туринському клубі.
На тренуваннях Ювентуса панує дружня атмосфера, але Вестон Маккені поки не оцінив цього.
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Під час практики Хуан Куадрадо ат Альваро Мората вирішили розіграти 22-річного американця, підступно поваливши його на землю. На щастя, жарт завершився без травм, але Вестон одразу схопився за плече.
Нагадаємо, Ювентус орендував у Шальке Маккені на сезон. Хавбек встиг провести у Серії А вже 5 матчів та відзначився асистом.
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