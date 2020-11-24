Півзахисник Ювентуса Вестон Маккені став жертвою своїх партнерів у туринському клубі.

На тренуваннях Ювентуса панує дружня атмосфера, але Вестон Маккені поки не оцінив цього.

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Під час практики Хуан Куадрадо ат Альваро Мората вирішили розіграти 22-річного американця, підступно поваливши його на землю. На щастя, жарт завершився без травм, але Вестон одразу схопився за плече.

Нагадаємо, Ювентус орендував у Шальке Маккені на сезон. Хавбек встиг провести у Серії А вже 5 матчів та відзначився асистом.

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