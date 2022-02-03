Нападник Атлетіко Альваро Мората, який орендований Ювентусом, все ще горить бажанням пограти у футболці Барселони.

29-річний іспанець під час останнього трансферного вікна міг переїхати у Каталонію, але перехід зірвався. Атлетіко виставив умови, які не підійшли "блаугранас".

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Як повідомляє Sport.es, Мората досі хоче виступати за Барсу, а тому сам запропонував клубу підписати його влітку. Альваро нібито впевнений у проєкті Хаві Ернандеса. Нападнику залишається надіятись, що Атлетіко відпустить його, а каталонці не втратять інтерес.

Цього сезону у футболці Ювентуса іспанець провів 29 матчів, відзначився вісьмома голами й п'ятьма асистами. Орендна угода Альваро Морати з туринцями завершується наприкінці кампанії 2021/22, а контракт з Атлетіко розрахований ще на один рік.

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