Іспанець мав підписати угоду з клубом Аль-Кадісія. Атлетіко узгодив деталі контракту з саудівцями, а Альваро Мората дав попередню згоду на трансфер.

Мората хоче піти з Атлетіко – є натяк на трансфер Довбика

Як повідомляє Relevo, нападник в останню мить передумав переїжджати на Близькій Схід. Вважається, що Морату змусило змінити свою думку те, що наставник Атлетіко Дієго Сімеоне сказав в інтерв'ю, що не хотів би продавати гравця.

У своїх соцмережах Мората підтвердив, що залишається в команді, написавши: "Я не можу уявити, як це –перемагати в цій футболці, і я не збираюся зупинятися, поки не зроблю це".

Нагадаємо, що з відходом Альваро "матрацники" звільнили місце і кошти для придбання Артема Довбика з Жирони. Атлетіко є одним з головних кандидатів на трансфер українського форварда.

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