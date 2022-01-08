Форвард Ювентуса Альваро Мората більше не горить бажанням продовжувати кар'єру в Турині.

29-річний іспанець хоче грати у Барселоні за будь-яку ціну. Заява Массіміліано Аллегрі про те, що гравець залишиться у Юве, сильно розчарувала Морату.

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Втім, як повідомляє AS, це не зупинило каталонців. Вони досі налаштовані на підписання Альваро, що підтверджує і дзвінок Хаві до форварда. Наставник Барси запевнив у зацікавленості і попросив набратись терпіння. "Блаугранас" намагатимуться продати частину гравців, щоб звільнити місце під зарплату для Морати.

До слова, іспанець виступає в "Старій синьйорі" на правах оренди з Атлетіко. У 23-х матчах сезону Альваро забив сім м'ячів та віддав три асисти.

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