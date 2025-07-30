Альваро Мората з лютого 2025 року виступає за Галатасарай. Права на іспанського нападника належать Мілану, а орендна угода з турецьким клубом розрахована до січня 2026 року.

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Раніше стало відомо, що Комо хоче підписати Морату цього літа. Як повідомляє Ягиз Сабунджуоглу, Галатасарай вимагає 6 мільйонів євро за розірвання орендної угоди. Іспанець не з'явився на тренуванні турецького клубу у вівторок, 29 липня. Альваро перебуває в Іспанії та вимагає трансферу до Комо.

Мората зіграв за Галатасарай у 16 матчах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

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