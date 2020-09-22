Перехід Альваро Морати з Атлетіко в Ювентус незабаром повинен бути оформлений офіційно.

Іспанець вже прилетів у Турин, інформує офіційний Twitter "б'янконері". На сьогодні (22 вересня) запланований медогляд перед підписанням контракту з чемпіонами Італії.

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В аеропорту на Морату чекала група вболівальників Ювентуса. Вони зустріли 27-річного форварда гучними оваціями та оплесками. Альваро виступав за туринців з 2014 по 2016-ий і навіть доходив з клубом до фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше преса писала, що Ювентус візьме нападника Атлетіко в оренду за 10 млн євро, а наступного літа матиме право викупу за 45 млн.

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