Мората прибув у Мадрид на медогляд в Атлетіко

Коли фанати Атлетіко знають, що ти виступав за Реал / Фото Reuters

Схоже, форвард Челсі Альваро Мората визначився із місцем продовження кар'єри.

Альваро Мората знаходиться за крок від підписання контракту з мадридським Атлетіко, повідомляє AS.

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Сьогодні, 27 січня, 26-річний іспанець пройде медогляд у новому клубі, після чого поставить підпис під угодою з "матрацниками". Мората виступатиме за Атлетіко на правах оренди, з можливістю подальшого викупу за 54 млн євро.

Варто відзначити, вболівальники мадридського клубу виступають проти цього трансферу, аргументуючи тим, що Мората в дитинстві займався в академії Атлетіко, але на професійному рівні дебютував за Реал.

В поточному сезоні АПЛ Мората провів 16 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.

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