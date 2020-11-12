"За один рік у мене було 13 голів, забитих з офсайду. Можливо, якщо б мої ноги були трохи коротші, таких голів було б менше. Не розумію, чому VAR скасував гол, коли лінія офсайду проходила через мій лікоть. Адже якби я забив ліктем, це було проти правил.

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У будь-якому випадку немає сенсу скаржитися. Я нічого не можу з цим вдіяти, окрім як продовжувати працювати і намагатися забивати більше голів. У майбутньому я буду намагатися вичікувати секунду, перш ніж почну бігти", – цитує Морату Football Italia.

У нинішньому сезоні Серії А Мората провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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