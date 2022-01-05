Після переходів Дані Алвеса і Феррана Торреса "синьо-гранатові" хотіли переманити ще й Альваро Морату, але цей трансфер каталонцям завершити не вдасться. Аллегрі заблокував відхід нападника, але готовий відпустити 31-річного Аарона Ремзі.

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"Я розмовляв з Моратою і сказав, що нікуди він не піде, адже, щоб його замінити, треба підписувати одного з найкращих нападників світу. Тема закрита, це 100%. До кінця сезону Альваро гратиме в Ювентусі. Що стосується Ремзі, то так, він збирається піти. Ми над цим працюємо", – цитує Массіміліано Аллегрі AS.

Іспанець виступає в "Старій синьйорі" на правах оренди з Атлетіко. У 23-х матчах сезону 2021/22 Мората забив 7 голів та віддав 3 асисти. Ремзі вийшов на поле у 5-ти матчах і не відзначився результативними діями.

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