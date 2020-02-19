Мората назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората поділився думками щодо претендентів на перемогу у головному єврокубковому турнірі.

"Я вважаю, що Ліверпуль і Ювентус є найкращими командами у цьогорічній Лізі чемпіонів. Я не хотів би знову зустрітися з Ювентусом. Думаю, що вони разом з Ліверпулем і ПСЖ є головними фаворитами турніру. Втім, в Лізі чемпіонів не можна нічого сказати на сто відсотків", – наводить слова Морати Football Italia.

Атлетіко – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 Атлетіко мінімально здолав чинного володаря трофею Ліверпуль (1:0). Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня.

Вихованець мадридського Реала Мората перейшов в Атлетіко з лондонського Челсі на правах оренди в січні 2019 року. У поточному сезоні 27-річний нападник зіграв за свою команду 28 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі.

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