Нападник Ювентуса Альваро Мората став фігурантом курйозного епізоду в матчі 12-го туру Серії А проти Аталанти.

Іспанець мав розкішну нагоду відкрити рахунок, але вирішив пробити вже по порожніх воротах п'ятою. Удар у Морати вийшов вкрай невдалим, і м'яч поволі покотився за лінію воріт.

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Додамо, що у звітному матчі в складі Аталанти на поле з перших хвилин вийшов Руслан Маліновський. Для українця це друге потрапляння у стартовий протокол поспіль.

Нагадаємо, що Мората вдруге став гравцем Ювентуса під час минулого міжсезоння. У нинішній кампанії 28-річний іспанець зіграв за "б'янконері" 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів та віддав 5 результативних передач.

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