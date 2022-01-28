Форвард Ювентуса Альваро Мората, права на якого належать Атлетіко, може знову спробувати свої сили у англійській першості.

Кар'єра Морати в Ювентусі, скоріш за все, добігає кінця через майбутній прихід Душана Влаховіча, повідомляє Cope.

Перехід Морати в Барселону знову ускладнюється – Ювентус і Атлетіко вставляють палки в колеса

Альваро після повернення в Атлетіко може опинитись у Ньюкаслі або Тоттенхемі – мадридці готові відпустити форварда в оренду. Цікаво, що "матрацники" при цьому відмовляють Барселоні в позиці та готові лише продати його каталонцям.

До слова, Мората провів 29 поєдинків у складі Ювентуса у поточному сезоні, у яких забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

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