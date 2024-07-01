Альваро Мората перебуває на межі завершення свого періоду в Атлетіко і готовий перейти в Аль-Кадісію, повідомляє Relevo.

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Атлетіко оцінює Морату в 15 мільйонів євро, але можливий трансфер за меншу суму. Наразі тривають переговори про його перехід до Аль-Кадісії в Саудівській Аравії.

Відхід Морати був частиною стратегії Атлетіко, що допоможе звільнити фінансові ресурси для придбання нового нападника. Головним кандидатом на заміну Мораті є український форвард Артем Довбик, за якого Жирона вимагає 40 мільйонів євро.

До слова, минулого сезону Альваро зіграв за Атлетіко 48 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 16 мільйонів євро.

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