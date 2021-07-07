Форвард "Фурії Рохи" Альваро Мората вміло закриває роти фанатам, які критикують його за виступи на Євро-2020.

28-річний форвард записав до свого активу гол, який перевів матч Італія – Іспанія в овертайм. Ба більше, цей м'яч допоміг Мораті вписати своє ім'я в історію.

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Як інформує Opta Sports, Альваро став першим іспанським гравцем, який відзначався на Вемблі за збірну та клуб. Друге досягнення виглядає серйозніше. Мората – перший представник "Фурії Рохи", який забив 6 м'ячів на всіх чемпіонатах Європи. За цим показником нападник випередив Фернандо Торреса, який 5 разів результативно відзначався.

Зауважимо, тепер в активі Альваро Морати 46 матчів у футболці збірної Іспанії, 22 м'ячі та 5 асистів.

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