Мората епічно промахнувся у матчі Кубка Англії

Мората у матчі проти Ноттінгема / ФК Челсі

Форвард Челсі Альваро Мората шокував марнотратством у матчі Кубка Англії проти Ноттінгема.

Іспанський форвард на 58-й хвилині зустрічі не влучив по порожніх воротах. Рос Барклі зробив усе, щоб Мората забив, однак Альваро банально пробив вище воріт.

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Щоправда, варто сказати, що у цьому моменті був зафіксований оффсайду і, якби Мората забив, гол би не зарахували.

До честі іспанця він швидко реабілітувався, відзначившись вже за хвилину після курйозного промаху. У підсумку нападник оформив дубль, а Челсі впевнено розібрався з Ноттінгемом (2:0).