Морально готові зняти команду з Другої ліги, – виконувач обов'язків президента Ниви В

Виконувач обов'язків президента вінницької Ниви Вадим Кудіяров розповів про вчорашній інцидент з нападом вболівальників на арбітра після матчу з Поліссям (1:2).

"Я, як і багато інших, причетні до нашого клубу, вночі не спав взагалі. Я не підтримую тієї дикості, яка сталася після гри, але не можу заперечити людям, які на емоціях почали заворушення. Не знаю, як дивитися в очі жителям після такого суддівства. Не розумію, навіщо це все тоді? Як боротися з цим вбивством зі свистком?

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Суддя, вийшовши на поле після перерви, просто "відірвав голови" команді. Поставив пенальті, якого не було, і свистів тільки в одну сторону. Вболівальники все бачили. Градус невдоволення на трибунах зростав. Не дивно, що так в підсумку все закінчилося.

Ми зараз проведемо зустріч з керівництвом та будемо приймати рішення. Морально готові зняти Ниву В з турніру. Навіщо шукати ці кошти, інвестувати в дитячий футбол, збирати кожну копійку на футбол, якщо ось так весь сезон можна перекреслити? Навіщо ми це робимо? Щоб хтось купив потім за 100 гривень суддю, над нами знущалися?

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В такому випадку ми не готові брати участь у розвитку професійного футболу у Вінницькій області. Це не спорт, а якась фінансова піраміда. Я підтримую інші види, краще зосереджуся виключно на них, там більше задоволення і менше такого бруду.

Яким чином судді призначаються? Які оцінки вони отримують? Ось приїхав арбітр і дуже класно відсудив. Якби поліція на п'ять хвилин пізніше спрацювала, він би більше не свистів. Ось зараз будемо збиратися і вирішувати, як жити далі. Вінницька Нива може припинити участь у Другій лізі, хоча по грі були за крок від першої", – розповів Кудіяров в інтерв'ю Sportarena.

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