"Моральний компас безцінний": ультрас Сьйона розкритикували свій клуб за поїздку на Росію (ФОТО)
Фанати Сьйона залишилися незадоволені поїздкою улюбленої команди до Санкт-Петербурга на товариський матч.
9 липня Сьйон зіграв у Санкт-Петербурзі контрольний матч із Зенітом (2:5). За це клуб отримав 300 тисяч євро – за словами президента Сьйона, це була занадто велика сума, щоб відмовитися від цього запрошення.
"Отримує декілька сотень тисяч франків, і начхати": президента Сьйона рознесли у Швейцарії за матч з Зенітом на Росії
25 липня Сьйон зіграв перший матч нового чемпіонату Швейцарії – в гостях з Цюріхом (3:2). На цій зустрічі ультрас "червоно-білих" розгорнули банер з критикою на адресу керівництва: "Товариська гра в Росії – 300 тисяч, моральний компас – безцінно".
Поруч з цим банером був розгорнутий ще один – з написом "FCK PTN".
Що цікаво, у складі Сьйона виступає росіянин Антон Міранчук.