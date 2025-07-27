9 липня Сьйон зіграв у Санкт-Петербурзі контрольний матч із Зенітом (2:5). За це клуб отримав 300 тисяч євро – за словами президента Сьйона, це була занадто велика сума, щоб відмовитися від цього запрошення.

"Отримує декілька сотень тисяч франків, і начхати": президента Сьйона рознесли у Швейцарії за матч з Зенітом на Росії

25 липня Сьйон зіграв перший матч нового чемпіонату Швейцарії – в гостях з Цюріхом (3:2). На цій зустрічі ультрас "червоно-білих" розгорнули банер з критикою на адресу керівництва: "Товариська гра в Росії – 300 тисяч, моральний компас – безцінно".

Поруч з цим банером був розгорнутий ще один – з написом "FCK PTN".

Що цікаво, у складі Сьйона виступає росіянин Антон Міранчук.