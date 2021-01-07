"Чи зміг би коментувати російською? Якщо посперечатися на тисячу доларів і після цього коментувати – тоді можна. Але це не вдасться зробити якісно, ​​тому що у коментатора є напрацьовані конструкції в голові. Ти їх не пропрацьовуєш.

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Це був би неякісний коментар, навіть коли я ще не переїхав до Києва, а жив у Запоріжжі. Абсолютно російськомовне середовище, спілкування українською було мінімум і лише на роботі. Але все одно, заходячи у коментаторську кабінку або на стадіон, ти одягаєш навушники і у тебе певна програма завантажується.

А вже далі ти накидаєш на цю конструкцію, на цей хребет. А він український, тому що з першого дня роботи журналістом і коментатором мова була українською. Ти до цього пристосувався. Зламати це нереально.

Поламати і вибудувати відразу якісно неможливо. У тебе буде пролазити все що завгодно, ти будеш підвисати, говорити казна-що або штучно себе заводити для темпу – все одно будуть різні речі вилазити", – сказав Моралес у коментарі YouTube-каналу "SportArenaTV".

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