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Моралес – про українців у чемпіонаті Росії: Проблема у тому, що вони ображаються на реакцію суспільства

23:34 87 Читать на русском
Моралес – про українців у чемпіонаті Росії: Проблема у тому, що вони ображаються на реакцію суспільства
Роберто Моралес / Футбол 1

Відомий футбольний журналіст Роберто Моралес поділився думкою про виступи українців у чемпіонаті Росії.

"Ніхто не вимагає від футболістів бути інтелектуалами. Дуже часто вони говорять, а потім думають. Це проблема.

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Якщо росіянин грає в Україні, то питання до тих, хто його взяв. Якщо українці їдуть в Росію... Згоден – це їх вибір. Але проблема не в цьому, а в тому, що вони ображаються на реакцію суспільства. А суспільство реагує, як хоче. Ти вчинив, як захотів.

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Чим вища твоя публічність, тим обережнішим треба бути. Не кажу, що обов'язково бути патріотом – це або є у людини, або ні. Просто треба думати", – цитує Моралеса Tribuna.com.

Теги
Українці за кордоном Роберто Моралес Росія
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