Моралес – про новий контракт Зозулі з Альбасете: В Романа не топовий рівень навіть для Сегунди

Відомий коментатор Роберто Моралес поділився думками щодо продовження контракту Романа Зозулі із Альбасете.

"Підписання нового контракту з Альбасете є дуже хорошим рішенням для Романа Зозулі. Він знайшов клуб, у якому йому комфортно бути, і який його цінує. У клубу є певні амбіції, він хоче зростати. Тож його найкращий бомбардир (насправді найкращий Бела, у якого 12 голів – прим. "Футбол 24") у минулому сезоні має усі можливості для особистого розвитку.

Зозуля офіційно продовжив контракт з Альбасете

Чомусь наші вболівальники хочуть бачити більше, ніж є. Так, Роман добре зіграв у минулому футбольному році. Він став ключовим футболістом команди. Порівняно з тим, що було на старті виступів в Іспанії, він прогресує, адаптується до дуже вимогливої ліги. Це безсумнівний прогрес.



Проте не існує ніякого ажіотажу в Іспанії навколо Зозулі. Цьому багато причин. Вік, громадянство не з ЄС, зрештою й просто клас – хороший, але ніяк не визначний, не топовий навіть на рівні Сегунди.



Альбасете – це нормальний рівень для цього форварда. Зозуля у складі претендента на підйом до еліти забив 11 голів. Це добре, але не варто переоцінювати позитивний імпульс в кар’єрі Романа", – розповів Моралес для tribuna.com.

Нагадаємо, незважаючи на чутки про зміну клубу, Зозуля підписав новий контракт з Альбасете до 2021 року.

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