Мораіш: Поразка Карпат – покарання за наші помилки

Наставник львівських Карпат Жозе Мораіш поділився враженнями від матчу проти Олександрії, в якому його команда зазнала поразки.

"Команда додала у певних аспектах, над якими ми зараз працюємо. Це, у першу чергу, стосується ведення гри. Вважаю, що ми почали дуже добре. Менш позитивні моменти полягають в тому, що ми двічі помилилися і таким чином подарували голи супернику. Такі моменти ми повинні виправляти. Все ж добре, що команда не опустила рук та намагалася переломити хід поєдинку.

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Після перерви відчувалося більше стабільності, об'єктивності і цілеспрямованості. Ми змогли забити гол. Гра була емоційна, ми робили все для того, щоб зрівняти рахунок, але не змогли довести усе до логічного кінця. Це прикро, адже, мабуть, ми на це заслуговували. У підсумку маємо поразку, а це – наше покарання за допущенні помилки, адже їх можна було уникнути. Ми будемо працювати та старатися їх виправити.

Чому не було Мар'яна Шведа? Зі збірної він повернувся із травмою. Наразі займається за індивідуальною програмою, але до наступної гри має відновитися", – цитує Мораіша офіційний сайт Карпат.

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