Мораіш оцінив шанси Карпат на потрапляння у першу шістку

Наставник львівських Карпат Жозе Мораіш поділився враженнями від матчу 14 туру УПЛ з Олімпіком.

"Олімпік знаходився вище за нас у турнірній таблиці і нам було важливо здобути перемогу, щоб наблизитися до тих команд, які знаходяться вгорі. Нам вдалося зробити це у протистоянні з хорошим суперником.

Олімпік – Карпати – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Боротьба за першу шістку? Можу сказати, що команда буде продовжувати працювати. Є чимало команд, які хочуть бути у верхній шістці і вони мають хороші якості й можливості для цього.

Наступний наш поєдинок відбудеться на виїзді проти Зорі, ще однієї хорошої команди. Наша ціль полягає в тому, щоб надалі працювати, покращувати нашу гру у всіх планах. Це стосується тактичної підготовки, а також у діях в захисті та атаці.

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В тактичному плані я задоволений діями команди. Карпати контролювали гру з самого початку. Ми створювали прекрасні моменти, володіли м’ячем, добре атакували. В захисті успішно закривали зони, діяли злагоджено і компактно", – цитує Мораіша офіційний сайт Карпат.