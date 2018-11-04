toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Мораіш оцінив шанси Карпат на потрапляння у першу шістку

10:02 294 Читать на русском
Мораіш оцінив шанси Карпат на потрапляння у першу шістку
Жозе Мораіш / фото: ФК Карпати

Наставник львівських Карпат Жозе Мораіш поділився враженнями від матчу 14 туру УПЛ з Олімпіком.

"Олімпік знаходився вище за нас у турнірній таблиці і нам було важливо здобути перемогу, щоб наблизитися до тих команд, які знаходяться вгорі. Нам вдалося зробити це у протистоянні з хорошим суперником.

Олімпік – Карпати – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Боротьба за першу шістку? Можу сказати, що команда буде продовжувати працювати. Є чимало команд, які хочуть бути у верхній шістці і вони мають хороші якості й можливості для цього.

Наступний наш поєдинок відбудеться на виїзді проти Зорі, ще однієї хорошої команди. Наша ціль полягає в тому, щоб надалі працювати, покращувати нашу гру у всіх планах. Це стосується тактичної підготовки, а також у діях в захисті та атаці.

Карпати здолали Олімпік та здобули другу поспіль перемогу в УПЛ

В тактичному плані я задоволений діями команди. Карпати контролювали гру з самого початку. Ми створювали прекрасні моменти, володіли м’ячем, добре атакували. В захисті успішно закривали зони, діяли злагоджено і компактно", – цитує Мораіша офіційний сайт Карпат.

Україна14 тур

Олімпік - Карпати: Субота 03 листопада 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 2
Карпати
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Олімпік - Карпати Карпати Карпати Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
11
хв
Ейбар
13:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук