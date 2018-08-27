Мораіш: Мої ідеї не так просто втілити в життя, як здається

Головний тренер Карпат Жозе Мануель Феррейра Мораіш прокоментував поразку від Арсенал-Киев у 6 турі УПЛ.

"Ми мусимо додавати, рости і робити все набагато краще. У нас є над чим працювати. Якщо говорити про деталі, то гра могла бути набагато кращою. В атаці мусимо створювати кращі можливості, аніж є зараз. Сьогодні була хороша нагода виправити ту ситуацію, в якій знаходиться команда, результат був дуже важливий для нас. Можливо, саме тому наші хлопці намагалися досягти набагато більшого, ніж чекали. Є речі в яких ми вже прибавили, але треба працювати значно краще та швидше.

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Команда призвичаюється до нових речей. Мої ідеї вони тільки починають схоплювати, їх не так просто втілити в життя, як здається. Нам потрібна стабільність. Помітні певні зрушення, але все одно ми допустили помилки, яких не можна було робити. Думаю, гравці все це усвідомлюють. Ці речі легко можна виправити. Наступна гра теж складна, але, можливо, все налагодиться.

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Те, що я змінив – організація. Якщо говорити просто – ми зараз граємо у лінію з чотирма захисниками та трьома нападниками. Мусимо знайти рівновагу. Потрібно подумати над позицією Карраскаля, він не може грати нападником. Відновився після ушкодження Санчес, який може вийти на полі у наступному матчі. Можливо, це буде хорошим рішенням на позиції нападника.

Ми зараз рухаємось шляхом покрашення. Знаємо, чого прагнемо і працюємо над цим. Просимо футболістів грати спокійно і прибавляти, тоді прийдуть результати", – цитує Мораіша офіційний сайт Карпат.