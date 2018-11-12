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Мораіш хоче, аби Гуйє став основним захисником Карпат

19:23 530 Читать на русском
Мораіш хоче, аби Гуйє став основним захисником Карпат
Папа Гуйє / Фото: ФК Карпати

Наставник львівських Карпат Жозе Мораіш оцінив перспективи новачка команди Папа Гуйє.

"Я розраховую на Папу Гуйє, як на основного центрального захисника.

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Але він ще не набрав оптимальних кондицій, йому потрібен час", – сказав Мораіш у ефірі програми "Профутбол".

Сенегальський захисник дебютував за Карпати у матчі проти Зорі, вийшовши на 89-й хвилині.

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Теги
Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш Папа Гуйє Папа Гуйє Карпати Карпати
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