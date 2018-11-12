Мораіш хоче, аби Гуйє став основним захисником Карпат

Німеччина — 18:50 2945
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Коноплянка втратив і здобув шанс: партнери ще гірші, а 2 конкуренти важко травмувались – німецькі ЗМІ оцінили українця
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Збірна України зібралася у КиєвіЗбірна України — 16:57 2342
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Реал сьогодні затвердить Соларі в ролі головного тренера до кінця сезону 2018/19, – MarcaІспанія — 16:45 374
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"Ноу баланса": Барселона має найгіршу оборону за 44 роки – чому Вальверде доведеться приймати непопулярне рішенняІспанія — 16:10 1716
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Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер СітіСвіт — 14:35 3468
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