Мораіш хоче, аби Гуйє став основним захисником Карпат

Наставник львівських Карпат Жозе Мораіш оцінив перспективи новачка команди Папа Гуйє.

"Я розраховую на Папу Гуйє, як на основного центрального захисника.

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Але він ще не набрав оптимальних кондицій, йому потрібен час", – сказав Мораіш у ефірі програми "Профутбол".

Сенегальський захисник дебютував за Карпати у матчі проти Зорі, вийшовши на 89-й хвилині.

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