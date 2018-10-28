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Мораіш: Бажаю Чорноморцю не опускати рук, "морякам" дуже потрібен спокій

17:44 204 Читать на русском
Мораіш: Бажаю Чорноморцю не опускати рук, "морякам" дуже потрібен спокій
Жозе Мораіш / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Жозе Мораіш поспілкувався із журналістами після розгромної перемоги "левів" над Чорноморцем (5:0).

"Очевидно, що нам вдалося добре зіграти, судячи з рахунку. Відзначу два ключові моменти. Перший: ми фактично почали переможцями, адже заробили та реалізували пенальті вже на старті матчу. Суперник адекватно зреагував своїми моментами, але настала черга другого моменту: ми не пропустили. Два-три епізоди за участю гравців Чорноморця, завдяки передачам хорошим, звісно, варті уваги, але і ми зробили все для того, щоб свої ворота зберегти сухими.

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По перерві забили другий гол і тримали гру під контролем. Фактично, результат був у наших руках. Коли ти знаєш, що моральний стан суперника подавлений, граєш спокійно, впевнено, контролюєш все, що відбувається на полі. Вдавалася і компактна гра, і гострі виходи з м'ячем. Забили третій гол, після чого Чорноморець вже не мав можливості щось змінити.

Я слідкую за одеситами, я бачив, що ця команда може грати добре. У них є розумні принципи гри, непогані атакувальні гравці, розуміння мобільних дій. Звичайно, дуже прикро, коли команди програють в такий спосіб. Ми десь через таке проходили нещодавно. Хочу висловити повагу до команди-суперника та побажати їм не опускати рук. У них багато молоді, а це майбутнє. Їм дуже потрібен спокій, для зростання та прогресу", – передає слова Мораіша прес-служба Карпат.

Чорноморець – Карпати – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Україна13 тур

Чорноморець - Карпати: Неділя 28 жовтня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 5
Карпати
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Теги
Чорноморець - Карпати Карпати Карпати Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш
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