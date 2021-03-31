Монзуль знову працюватиме на матчі Динамо – УАФ оголосила суддівські призначення на 20-й тур
Комітети Української асоціації футболу визначились, хто працюватиме на поєдинках 20-го туру чемпіонату сезону 2020/2021.
Матчі наступного туру триватимуть три дні – з п'ятниці (2 квітня) по неділю (4 число). VAR буде застосований на 4 поєдинках із 7, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Шахтар – Динамо: УПЛ затвердила дату і час проведення Класичного
2 квітня
19:00 – СК Дніпро-1 – Львів, арбітр – Максим Козиряцький, арбітр VAR – Євген Арановський;
3 квітня
14:00 – Маріуполь – Інгулець, арбітр – Віталій Романов, арбітр VAR – Віктор Копієвський;
17:00 – Рух – Зоря, арбітр – Юрій Іванов;
19:30 – Десна – Олімпік, арбітр – Олександр Шандор;
4 квітня
14:00 – Минай – Колос, арбітр – Дмитро Бондаренко;
17:30 – Ворскла – Шахтар, арбітр – Сергій Бойко, арбітр VAR – Дмитро Шурман;
19:30 – Олександрія – Динамо, арбітр – Дмитро Кривушкін, арбітр VAR – Катерина Монзуль.
До слова, після 19 турів Динамо випереджає Шахтар на 7 залікових балів. Останнім розташувався Рух.
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