Комітети Української асоціації футболу визначились, хто працюватиме на поєдинках 20-го туру чемпіонату сезону 2020/2021.

Матчі наступного туру триватимуть три дні – з п'ятниці (2 квітня) по неділю (4 число). VAR буде застосований на 4 поєдинках із 7, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Шахтар – Динамо: УПЛ затвердила дату і час проведення Класичного

2 квітня

19:00 – СК Дніпро-1 – Львів, арбітр – Максим Козиряцький, арбітр VAR – Євген Арановський;

3 квітня

14:00 – Маріуполь – Інгулець, арбітр – Віталій Романов, арбітр VAR – Віктор Копієвський;

17:00 – Рух – Зоря, арбітр – Юрій Іванов;

19:30 – Десна – Олімпік, арбітр – Олександр Шандор;

4 квітня

14:00 – Минай – Колос, арбітр – Дмитро Бондаренко;

17:30 – Ворскла – Шахтар, арбітр – Сергій Бойко, арбітр VAR – Дмитро Шурман;

19:30 – Олександрія – Динамо, арбітр – Дмитро Кривушкін, арбітр VAR – Катерина Монзуль.

До слова, після 19 турів Динамо випереджає Шахтар на 7 залікових балів. Останнім розташувався Рух.

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