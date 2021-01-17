Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) склала список найкращих рефері серед жінок за останнє десятиліття.

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Першу сходинку у ньому посіла німкеня Бібіана Штайнхаус, набравши 171 бал. Другою зі 135 балами стала швейцарка Естер Штаублі. На третій сходинці розташувалась представниця українського тренерського цеху Катерина Монзуль – 124 бали, повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Нагадаємо, Монзуль розпочала професіональну кар'єру рефері у 2002 році. Арбітр ФІФА з 2004 року. 24 вересня 2005-го дебютувала на міжнародній арені в товариському матчі між жіночими збірними Фінляндії та Польщі. Працювала на жіночих Євро 2009 і 2013 рр. З сезону 2010/11 регулярно обслуговує поєдинки жіночої Ліги чемпіонів. В УПЛ дебютувала 3 квітня 2016 року у матчі між Волинню та Чорноморцем, ставши першою жінкою-головним арбітром в Україні.

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