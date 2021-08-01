Українським арбітриням довірили розсудити один з вирішальних матчів жіночого футбольного турніру Олімпіади-2020.

Катерина Монзуль призначена головним арбітром півфінального матчу з жіночого футболу на Олімпіаді-2020 між збірними США та Канади, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Асистентами призначена ще одна українка – Марина Стрілецька, а також чешка Люсі Ратайова. Четвертим арбітром обрали Стефані Фраппар. Відзначимо, що матч відбудеться вже завтра, 2 серпня.

Другий півфінал запланований також на цю дату – зустрінуться збірні Австралії та Швеції. Фінал турніру запланований на 6 серпня.

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