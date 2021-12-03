Монзуль судитиме поєдинок Динамо – призначення арбітрів на 17-й тур УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на прийдешніх матчах еліти.
Матчі 17-го туру розтягнуться на 4 дні, але лише на трьох зустрічах із восьми буде використовуватись система VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Поки без Мораєса – Шахтар оприлюднив заявку на гру зі Львовом
3 грудня
17:00. Шахтар – Львів – Коваленко А. А. (Полтава). Арбітр VAR – Романов В. М. (Дніпро).
4 грудня
14:00. Верес – Динамо – Монзуль К. В. (Харків). Арбітр VAR – Арановський Є. А. (Київ).
17:00. Рух – Ворскла – Бойко С. М. (Київська обл.).
19:30. Металіст 1925 – Колос – Солов'ян О. М. (Київ).
5 грудня
14:00. Зоря – Інгулець – Кривушкін Д. В. (Харків).
17:00. Олександрія – Минай – Бондаренко Д. Є. (Одеса).
19:30. Десна – Маріуполь – Копієвський В. В. (Кропивницький).
6 грудня
19:30. СК Дніпро-1 – Чорноморець – Балакін М. О. (Київська обл.). Арбітр VAR – Пасхал І. Ю. (Херсон).