Монзуль працюватиме на фінальному турнірі жіночої Ліги чемпіонів 2019/20

Бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль отримала призначення на фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів 2019/20, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Монзуль допомагатимуть її асистенти – Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, а сам турнір відбудеться з 21 до 30 серпня в Іспанії. Додамо, що загалом на змагання заявили 24 арбітрів та асистентів з 15 країн.

Нагадаємо, що жіноча команда арбітрів на чолі з Катериною Монзуль є провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів, та має в своєму активі проведений фінал Кубку України сезону 2019/2020.

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